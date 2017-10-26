〈中部〉工藝稻草文化節 熱鬧邁入第19年

2017-10-26

28日登場 紙風車演出當壓軸

〔記者陳鳳麗／南投報導〕舉辦十九年的工藝稻草文化節，廿八日開幕後將有近兩個月的系列活動，今年的活動懷舊與創新並陳，保留千人焢窯等歷年受歡迎的活動，開幕和最後一項活動則讓人有全新感受，開幕活動邀留法帥哥薩克斯風演奏家林寬壓軸演出，十二月廿二日則由紙風車劇團演出為系列活動畫下美麗句點。

十九年前由草屯一群熱血居民自發性發起的稻草工藝文化節，今年草屯鎮公所將系列活動加長加廣，節目更把各種族群納入，客家、台灣、新住民，兒童、老人、年輕人都考量進去，寫生比賽、工藝DIY、青春才藝秀、草堆玩耍大型稻草編織、攝影比賽、客家美食展演…，分三週每週六日都在植物公園推出。

千人焢窯 已經報名七百個窯

另外，每年報名人數一再突破的千人焢窯、草屯瘋露營、農田泥巴大戰、明華園歌仔戲演出，今年都繼續舉辦，千人焢窯已報名到七百個窯，預估現場湧進至少四千人。

延續歷年熱門且受歡迎的活動外，今年開幕和結束的活動都很不一樣，本週六上午在植物公園舉辦的開幕活動，邀請剛從法國巴黎市立音樂學院學成歸國的帥哥薩克斯風演奏家林寬壓軸表演。而十二月廿二日晚間將由立委蔡培慧爭取的紙風車劇團演出，為一系列活動畫下句點。

草屯鎮公所昨日為該活動舉行記者會宣傳，林寬也到場吹奏兩首樂曲，年僅廿二歲的他，在法國期間曾到法國總統府和巴黎市長就職典禮表演，半個月前學成返國，希望能進行公益表演回饋台灣，工藝稻草文化節表演就是他公益演出的其中一項。

林寬表示，剛到法國為了不讓台灣丟臉，曾一天苦練十二小時，嘴巴流血也不停歇，就是要讓老師知道台灣學生的認真和實力，現在回到台灣，也希望多做公益演出，用音樂為台灣做一點事。