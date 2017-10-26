〈中部〉（嘉義）梅山農會新樓啟用 設茶葉無塵室

2017-10-26

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉農會以辦理冬、春季「嘉義縣阿里山高山茶優良茶競賽」聞名遐邇，昨天盛大慶祝新建「農業推廣金融大樓」落成啟用，其中「茶葉無塵室」、茶競賽評審室等空間與設備，是農會為強化推廣茶葉業務，並要拓展歐盟、東南亞穆斯林等外銷認證標準嚴格的國家的市場而設。

縣長張花冠致詞說，「阿里山高山茶」品牌是立委陳明文在縣長任內，整合梅山、竹崎、番路、阿里山等茶區行銷市場，打出名號，梅農新大樓啟用更能擴大推廣茶業；陳明文致詞時，對於梅農新大樓的建造經費，有來自行政院農業委員會、縣政府、阿里山國家風景區管理處的補助，表達感謝之意。

在場人士觀察，剪綵時，張、陳比鄰而立，彼此沒有握手、交談，眼神也未交會，農會人員導覽參觀新大樓時，兩人也一前一後無互動，但致詞內容似乎互釋善意，顯示雙方在「攬肩」事件後，關係緊繃中有些緩和跡象。

梅山農會總幹事黃世裕說，農會信用部逾放比（呆帳占放款的比率）由四年前一．四％降至○．二三％，存放比（放款占存款的比率）目現近四十％，體質優於縣內多數農會，每年舉辦春、冬季高山茶競賽，比賽茶銷售供不應求，並協助建立在地咖啡、蓮霧等農產品牌，為農民帶來不錯利潤。

梅山農會農金大樓為地上五樓、地下一樓建築，總樓地板面積七百五十一坪，規劃設計與工程營造費用計九千二百○三萬元，昨有張花冠、陳明文、農漁會友會代表及鄉親等數百人觀禮致賀。