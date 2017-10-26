〈中部〉（雲林）追日型光電板下 耕作產量達7成

2017-10-26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣綠色資產公司、綠源科技投資五千萬在雲林設立追日型太陽光電場域，並與桃園農業改良場合作，栽培試種蘭科作物、仙草等高經濟價值作物，昨天辦示範觀摩，盼掃除「假農業、真發電」疑慮。

試驗14種作物適宜

政府推動農業與太陽能發展結合，以農業生產為本，多餘光能用於發電，綠源科技研發追日型立柱單軸太陽能面板，並由桃園農改場在追日型農棚底下進行多種作物栽培的田間試驗，搭配智慧型微氣象物聯網監控儀器，太陽能板隨日光移動，經六個月實驗，評估出十四種作物，符合光電設施下仍可達到七十％產量還兼具發電效益。

立委蘇治芬、前農委會主委曹啟鴻、農委會企劃處長蔡昇甫等人昨天到場參觀；蘇治芬表示，要解決空氣品質不佳、pm2.5，同時創造非核家園，創造新的能源勢在必行，追日型光電場域提供新思考方向，希望能解決農地與太陽能光電的矛盾，農政單位應通盤檢討農地種電政策，找出雙贏。

種植、種電創雙贏

綠源科技董事長壽明驊指出，綠源以每分二至四萬元租地，承租廿年設施太陽能光電，農民有意願可受僱業者持續經營農業，除桃園農改場在土庫大荖試驗成果良好，另在虎尾墾地栽種無花果、火龍果均可量產上市創造利潤。

綠源科技綠色事業開發部經理陳采嶸強調，追日產品可增加十五％發電量，以土庫大荖廠租用三．八分農地，平均一年可發電五十萬度，預計八年回本，設施內栽種高經濟作物，解決農村人力的老化，達到農業為本、綠能加值目標。

中華民國太陽光電發電系統同業公會理事長郭軒甫，呼籲政府放寬營農型必須在專區內實施的規定，讓有意願的農民都能參與；蔡昇甫期待農業與光電業跨域整合能帶動農業新產值。