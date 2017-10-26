〈中部〉全國首創台中市社區關懷據點 補助租金、水電費

2017-10-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府社會局擴大老人服務，明年起將首創全國補助社區照顧關懷據點租金、水電費，希望鼓勵更多社區辦據點照顧老人，預計逐步達到一○九年五百處據點、甚至一里一據點目標。

擴大照顧老人 明年起實施

為了照顧社區中的長輩，市府社會局已在全市廿九區設置二八三個社區照顧關懷據點，提供老人關懷訪視、餐飲服務及辦理健康促進活動，目前約照顧服務二萬四千到二萬五千名老人。

社會局指出，市府積極落實「托老一條龍」政策，考量中市銀髮族群中有七成長者屬健康長輩，鼓勵成立社區照顧關懷據點，協助老人家參與活動增加與社會互動，促進身心健康。

社會局表示，社區照顧關懷據點主要是推動預防性照顧服務，由市府輔導民間團體在社區內推動，以在地人提供在地服務的理念，讓社區老人能就近參加，不少社區均規劃有多元活動，包括推動養生班、休閒活動課程等，讓老人有地方活動並延續社交生活。

不過，社會局在輔導社區照顧關懷據點時也發現，部分社區雖有心增設據點，但因社區內沒有閒置公共空間，以致無法申辦，必須另外租地辦理；此外，受氣候暖化影響，夏季往往須開冷氣，甚至到十月還須開冷氣，龐大的水電費壓力，也讓現有社區據點備感吃不消，若再加上租金成本，導致不少民間團體望之卻步。

社會局指出，目前市府已補助據點包括供餐、觀摩，甚至廚房設備等，考量據點運作實際需求，另編列三八三三萬元預算，盼自明年起補助據點租金、水電費，減輕民間團體辦理壓力，這項補助也將首開全國先例。