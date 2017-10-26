〈中部〉信義鄉葡萄園 3年減少13公頃

2017-10-26

極端氣候影響 晚腐病損失慘

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年受極端氣候影響，寒流、梅雨、高溫、久旱，農作生長普遍不佳，其中在南投信義鄉栽種的葡萄，更因高溫多濕、晚腐病而損失慘重，三年來栽種面積已減少十三公頃，農民因此轉種容易管理的芒果、火龍果等，而過去信義鄉一望無際的葡萄園景象，如今有了不同的景致變化。

信義鄉葡萄農說，栽種葡萄必須剪枝、點藥、套袋、疏果，更別說肥料與農藥支出，光這些人工與農業資材成本，就佔收益三、四成，但近年因天氣作怪，雨下太大導致裂果，久旱不雨卻嚴重影響結果率，讓葡萄栽種愈來愈不容易。

轉種芒果、火龍果 較易管理

在投入成本不變，收成銳減情況下，許多農友認為種葡萄投資報酬率太低、划不來，因而紛紛轉種其他作物，且轉作之後就再也沒有復種葡萄，若天氣持續不穩定，葡萄栽種可說是「回不去了」。

信義鄉公所指出，三年多前全鄉葡萄面積還有三百六十公頃，但近年因天氣劇烈變化，導致管理不易，農友栽種面積若不到二公頃規模，很容易因天氣與病害影響收成，加上缺工等因素，才讓面積縮水至三百四十七公頃。

信義鄉農會表示，全鄉栽種葡萄面積，在全國來說僅次彰化縣大村、溪湖，但因天氣因素轉作，不只南投縣，全台各地皆有類似情況，尤其葡萄皮薄不易照顧，而嚴重威脅葡萄生長的晚腐病，則因病菌會殘留在田間、植株上，因此防不勝防，呼籲農友在處理因病腐爛的果粒時，應集中管理、銷毀，切勿隨意丟棄田間或水圳，才能減少病菌續存與擴散的危害。