〈中部〉彰縣要賣台中地 估進帳9.28億

2017-10-26

一筆車站專用區一筆住宅區

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將進行台中市台中港特定區的兩筆縣外地土地標售，一筆為車站專用區，一筆是住宅區，財政處長王乾勇表示，兩標總面積共七五九五．四坪，若順利賣出，將可為縣庫進帳約九．二八億元。

彰化縣在日治時期屬於台中州管轄，戰後台中州改制為台中縣，又在一九五○年時重新劃分行政轄區，分為台中縣、台中市、彰化縣以及南投縣。由於「分家」之故，彰化縣就取得現今台中市清水區的多筆土地，而這些屬於彰化縣有地的土地，因距離遠欠缺管理而長期閒置，部分甚至被佔用做為停車場。

彰化縣政府近年積極處分這些歸屬「縣外地」的財產，其中，台中市政府市地重劃過的台中港特定區的土地，地理位置座落在台中市梧棲和清水區，有些土地完整，有些畸零地，近年來已經陸續出售得差不多了。

賣地收入全部進入縣庫

在台中港特定區土地目前就剩兩筆，分別坐落在清水區路寬五十米的港埠路和路寬卅米的大勇路，地目為車站專用區，面積七四三三．六坪，另一筆在清水區銀聯段的住宅區，面積約一六一．八坪。

財政處副處長楊素祝指出，這是今年第二次標售縣有地，第一次縣府歲入收入進帳十億元，這次，清水區市鎮北段，面積七四三三．六坪，每坪單價約十二萬元，標售底價九億九○○多萬元，另一筆土地面積較小，約一六一．八坪，土地坐落在清水區銀聯段，每坪單價約十二萬元，標售底價約一九○○多萬元，兩筆合計九．二八億元多。

楊素祝表示，財政處標售縣有地，賣地收入全部進入縣庫，與地政處標售彰化高鐵田中站的抵費地，收入需還開發基金不同。

這次標售作業根據彰化縣縣有財產管理自治條例，以及彰化縣縣有房地出售作業要點，採取公開底價現狀標售和現狀移轉進行，並以郵遞投標競標辦理；有意者可洽彰化縣政府財政處非公用財產科，免費索取投標須知、地籍位置圖、投標信封、投標單，財政處將於十一月九日上午十時在縣府簡報室公開開標。