〈中部〉（雲林）前瞻補助3.6億 改造北港、虎尾道路

2017-10-26

〔記者林國賢／雲林報導〕前瞻基礎建設雲林再下一城，獲內政部補助三億六千萬經費，改造虎尾、北港朝天宮周邊道路系統，串連二鎮跨域發展，希望能帶動地方休閒觀光商機。

雲林縣政府工務處彭子程表示，這項亮點競爭型的補助計畫，主要提升地方人文、景觀、藝術及公共環境之建置，優化觀光品質，在虎尾及北港街道系統整合計畫中，將納入鋪面設計、色彩計畫、植栽綠帶、街道家具等空間設計理念，整合路外停車及人行路網，吸引業者投資及遊客湧入及消費。

彭子程說，兩項系統整合規劃設計，以北港、虎尾二鎮跨域發展計畫為藍圖，重新進行市區道路環境品質重塑及加值，配合相關觀光文化計畫展現街區優質風貌，另結合周邊停車場改善計畫，提升人車行的方便及安全。

縣府明年先辦理「漫步虎尾．打造友善無障礙綠廊網路」，改善虎尾舊市區核心人本環境，並針對已設計完成之虎尾四館周邊街道中山路、民主路、文化路等道路系統進行改善工程，工程經費六千萬。

另二億四千萬辦理虎尾及北港朝天宮周邊街道系統整合規劃設計，結合周邊停車場改善計畫，提升人車行的方便及安全，整體計畫與工程後年完成。

虎尾鎮代林武正表示，虎尾地區近年觀光人潮年年增加，除了提升道路品質，必須好好設置停車空間，及配合停車場與景點規劃二次接駁車計畫，減少市區停車不足問題，才能創造觀光價值。