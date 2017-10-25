〈南部〉APP再升級 找工作輕鬆上手

2017-10-25

〔記者王涵平／新營報導〕南市勞工局三年多前建置「台南工作好找」求職求才APP，線上服務案已萬餘件，APP今年再升級，職訓就服中心主任梁偉玲表示，不管走到哪裡，求職者都可用手機找工作，新版頁面更加好上手。

勞工局指出，「台南工作好找」APP自一○二年底正式版上線後，下載量穩定成長，至今突破五萬五千多人次，整體使用滿意度達八十五．七二％，在Play商店也有四．一顆星的評價，顯見「行動化就業服務資源」深獲使用者肯定。

兼具「職缺銀行」與「人力銀行」設計理念的「台南工作好找」APP，今年進行介面大幅度改版更新，除提供更豐富多彩的視覺變化、更適合使用者使用習慣的ＵＩ調整，並新增履歷表大頭貼自拍功能，可直接用智慧型手機的鏡頭進行拍照，即拍即上傳更新至個人履歷表內，再也不用搜遍資料夾找尋自己的個人照片。勞工局長王鑫基表示，新版本APP除了讓原有的各項功能持續維護更加穩定，系統於每日進行職缺更新，讓民眾隨時都能得到最即時的第一手職缺資訊。

此外，今年針對職缺銀行功能進行優化設計，修改職缺銀行的搜尋方式，從固定式欄位變更為浮動式欄位，由求職者自行勾選職缺排序方式，使職缺的呈現更加一覽無遺；透過全新ＵＩ的豐富化，提供求職者更直覺式的操作便利，並能支援各種行動裝置的實體或虛擬返回鍵，讓求職者使用上更加能快速切換不同服務頁面。

技能檢定的考古題相關服務也即時更新，另持續推廣勞動相關法令，於資訊服務專區新設勞動權益宣導專區，由專人不定期更新勞動法令資訊。