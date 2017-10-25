〈南部〉102歲林基祥 台南最長壽退警

2017-10-25

曾是中國大戶人家富少

〔記者王捷、王涵平／台南報導〕高齡一○二歲的林基祥，原是中國大戶人家的富少，大概七十多年前，當時就有經濟實力到台灣旅遊，豈料這場旅遊成了他當警察的原因。當年因中國赤化讓他在台灣落地生根，幸好曾讀過書，讓他有競爭力考上警官，一路升遷到副分局長退休，見證台灣警察的演變，不僅如此，他還是台南年紀最大的退警，市警局長黃宗仁在重陽節這天，到林基祥家拜訪警界人瑞。

林基祥是一九一一年出生，退休三十多年，是市警局登記年紀最大的退警，他說，他原本是大戶人家的少爺，從小因為有正義感立志當警察，年輕的時候他準備警察考試，以為會在中國當警察，一趟台灣旅遊，卻因為中國赤化留在台灣，但他的志向沒變，二十多歲時考上中央警官學校，一線四星派駐到台南。

林基祥的二女兒林秀娟說，父親到任後在原台南市警察局的四分局，經歷過最大的事件就是二二八，當時父親躲在警所內整整一個星期不敢出來，讓家人很擔心。

林秀娟說，父親是福州人，因為曾經讀過書，在同鄉之間又比較年長，父親也擔起照顧同鄉的責任，沒有依靠的同鄉，只要開飯時間就會約在家裡相聚，父親有時還會代替同鄉好友寫家書，是同鄉眼中的好大哥。

林基祥最後升任到四分局副分局長，因為時空背景不同，還兼任戶政事務所主任，問到林基祥印象中經歷過什麼案件，他說已經沒有印象了，只記得寫了一手好書法，常常代表市警局參加全國書法比賽。

黃宗仁得知林基祥是全台南最年長退警，在重陽節前安排時間到他家拜訪；另外，還拜訪了保安科長張國榮家，並慰問九十五歲的張母，致贈禮品祝賀佳節愉快。