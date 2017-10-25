〈南部〉101歲人瑞鄰長 慨捐禮金做公益

2017-10-25

去年捐子女孝親費一百萬元

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區高齡一○一歲的蔡海東，不僅是罕見的人瑞鄰長，去年他還捐出自己積蓄已久的子女孝親費一百萬元，提供公所進行急難救助之用，傳為佳話，昨天他又捐出市政府一萬元的重陽禮金，做公益的霸氣，令地方感動。

代理市長李孟諺 贈萬元紅包

重陽節將至，代理市長李孟諺昨天專程探視，並致贈一萬元的現金紅包，蔡海東二話不說，立刻捐作公益，希望為關懷地方弱勢再盡棉薄之力，由公所主任秘書陳新澈代表接受。

目前仍是歸仁後市里第十三鄰鄰長

蔡海東民國五年出生，目前仍是歸仁區後市里第十三鄰的鄰長，李孟諺也代頒總統府的敬老狀與衛福部的紀念品，預祝重陽節快樂，親朋好友也湧入、致賀，場面熱烈。

蔡海東四代同堂，一家和睦相處，長子蔡春榮指出，他的父親光是曾孫目前就多達二十三名，享受天倫之樂。

飲食正常 視力、記憶都很好

蔡海東雖然重聽，也以輪椅代步，但視力、記憶都很好，飲食正常，比之前更有胃口，健康狀況頗佳，長媳王繁子提及公公的長壽秘訣，就是放寬心，讓子女自由發展，不會去操煩，他認為「兒孫自有兒孫福」。

後市里長張文義說，蔡海東擔任鄰長超過五十年，相當盡責，雖然年事已高，仍時常掛念地方事務，目前由子女幫忙發送傳單，協助公所政令宣達。

對於蔡海東毫不遲疑的行善義舉，李孟諺相當稱許，也認為是子女們的悉心照顧，才能力挺百歲人瑞繼續做公益，這樣的福報，令各界欣羨。