〈南部〉〈議員選舉〉國民黨拚過半 民進黨提名不少於36席

2017-10-25

民進黨1月確定

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部積極備戰下屆議員選戰，初步決定總提名人數不會低於現有卅六席，各區原則上以現有席次為基準，席次未過半選區會積極評估增加提名人數的可行性。

國民黨高市黨部則表示，主委韓國瑜近期正與中央黨部商議下屆議員選舉相關事宜，初步有兩個方向，包括「議會過半」（國民黨現有廿六席）與「老幹新枝」。

國民黨拉抬新人

也就是希望在各選區透過適度提名，全力衝刺議會過半，同時爭取更多年輕世代參與國民黨，與資深議員一起奮戰，具體提名人數等細節仍須進一步討論。

高市議員包括原住民四區共有十五個選區、總席次六十六席，民進黨有卅六席，另一席台聯也參與黨團運作，國民黨有廿六席、親民黨一席、無黨團結聯盟兩席。

民進黨高市黨部並說明，四個原民選區中（各一席）、民進黨佔兩席，十一個一般選區中，民進黨在其中六區過半、三區有一半，兩區不到一半，不到一半的選區為左營楠梓三席（該區共八席）、三民區三席（該區共八席）。

民進黨市黨部主委黃彥毓表示，下屆高市議員提名會以現有席次為基準，原則上總提名人數不會低於現有卅六席，並針對未過半選區，積極評估增加提名人數的可行性。

黃彥毓進一步指出，黨部近期陸續在蒐集、彙整相關資料，包括歷屆選舉紀錄、友軍（如台聯、基進側翼）提名情況等，內部將進行初步比較分析後，擬定大致提名方向與人數，最後仍需經過黨內程序，才能確定各區提名額度。

黃彥毓舉上屆議員選舉模式推算，可能於十一月先召開執委會討論，十二月由中常會確定初選相關期程，明年一月底前確定各區提名人數。