〈南部〉搭農遊專車 跟著水果遊台東

2017-10-25

〔記者張存薇／台東報導〕農業不只是耕種、收成，台東縣政府農業處推出「跟著水果去旅行」農遊專車活動，帶領遊客到田間採果、手作屬於自己的農特產品，體驗與自然農業生活，農業處長許瑞貴表示，除了推動休閒農遊，也希望農戶可以從生產種植一級產業，成長到加工及導覽、休閒農業的二、三級產業，吸引更多年輕人回到家鄉，目標明年達到三萬人次參與休閒農業遊程。

四條路線 體驗採果、手作

台東縣是農業大縣，縣府第五年推出農遊專車，今年主題為「水果」、結合各休閒農業區、農會或公所，帶領遊客走入鄉間，四條路線包括卑南鄉釋釋如意線、縱谷鄉鎮的火紅快樂線、南迴地區的南迴黃金線及東海岸的柚到成功線，遊客可以體驗香草餅乾、柑橘類清潔劑或檸檬香茅麻糬、旗魚丸DIY，也可以到小米田、洛神田或釋迦果園、茶園或紅龍果園、柑橘園體驗採擷樂趣，南迴線亦可走訪原住民部落，體驗在地文化。

許瑞貴表示，包括縱谷、卑南鄉農遊活動已十分成熟，今年更延伸到東海岸、南迴線，吸引遊客深入社區、現地體驗，希望帶動明年三萬人次的農遊人潮。

一千五百個優惠名額

許瑞貴說明，為鼓勵民眾參與，縣府自十月卅日起至十二月十日提供一千五百個優惠名額，一日遊程優惠價為三九九至五九九元。

活動網址為http://hopemonkey.tw/2017fbus/。