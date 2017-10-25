〈南部〉屏東雲端照會救命 中風病患淚謝

2017-10-25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕八十歲屏東牡丹鄉民潘清春今年初突中風，在屏縣雲端專家照會平台協助下，從發作、診斷到送至高雄長庚搶救只花了二個多小時，昨天他現身照會平台發表會，含淚向催生者縣長潘孟安等人致謝；該平台運作以來，至少成功挽救六位需後送的患者性命。

屏東縣去年有近六百人因腦血管疾病死亡，在全縣主要死因排名第三位，為把握黃金三小時搶救腦中風，衛生局整合高雄長庚腦血管治療團隊及縣內十四家醫院，於去年六月成立二十四小時「高屏區醫療網腦血管雲端照會（轉診）平台」，偏鄉醫療院所可透過網路社群，將病患檢查等資訊傳至長庚，不僅可諮詢，若診斷需開刀，在病患送抵醫院之前可事先準備節省時間，至今透過該平台諮詢病患二十八人、轉診二十一人、血栓移除者六人。

屏東縣衛生局表示，許多腦中風患者發病時，常誤為僅是身體疲累不適而延誤就醫時機，若未及時有效醫治，輕則易造成中、重度障礙，重則可能失去生命。

心肌梗塞也將納入照會平台

此外，屏縣去年有九百餘人因心臟疾病死亡，為縣內死因排名第二位，照會平台接下來要將心肌梗塞病患納入，以長治鄉消防隊先試辦，病患在配有十二導程心電圖設備的救護車護送途中，心電圖可及時傳送醫療團隊，爭取時間。