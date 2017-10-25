〈南部〉南迴醫院明年動土 山豬撲滿待認養

2017-10-25

彩繪山豬巴士巡迴宣傳

〔記者陳賢義／台東報導〕台東「財團法人南迴醫院基金會」仍在籌備中，近日彩繪一部山豬圖案巴士，將巡迴宣告南迴醫院預計明年動土，還委請藝術家創作兩款山豬撲滿「發發」和「福福」，提供善心人士認養捐款，另也期盼募集到一萬人，每人每月捐一千元協助興建。

南迴醫院基金會籌建南迴醫院，過程一波三折，曾有一對姊妹花聯手慷捐兩千萬元，但因基金會籌設不符規章遭舉發而退還，但近日傳出好消息，基金會估算明年就可動土，南迴原民部落族人聞訊叫好。

每月固定去馬偕台東分院回診的大武鄉邵姓婦人說，因為不會騎機車，住家距離火車站又有一段路，每次前往市區回診都得搭乘客運，沿途顛簸好不舒服，有時還得麻煩在市區工作的兒子，特地開車回大武載她，如果南迴醫院能順利興建，以後就不用那麼辛苦了。

達仁鄉民烏瑞則說，位居台灣東南隅的南迴，雖然不是一個陌生之地，但因位處偏遠易讓人遺忘，加上可供資訊與資源的欠缺，迫切的需要往往不被人看見，如衛生所是全鄉唯一的醫療院所，但衛生所人員下班後，部落族人就無處可看醫生，遇緊急病症只能呼求救護車。南迴醫院基金會表示，倘若申辦程序沒有問題，基金會約在年底就能完成立案，醫院明年也能動土。

盼募集萬人月捐一千

基金會表示，南迴醫院興建需籌到一．二億元，最慢一○九年初可營運，將聘請四名內外科和神經科醫師，也會有廿張住院病床的醫療設備，但目前經費仍不足，未經衛福部審核又不能公開募款，希望明年能募得一萬人，每人每月捐一千元，協助醫院的興建和維持。