〈南部〉安南區治水遭質疑 市府︰努力改善

2017-10-25

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市安南區因地勢較低常受淹水之苦，市府也投入大量資源整治，不過議員李中岑昨日批評改善工程做半套，議員郭清華也質疑「年年治水年年淹」，要求相關局處解釋。對此，市府指出，治水無法一步到位，但會努力改善。

李中岑表示，淹水是安南區居民長久的夢魘，不過市府的治水卻只是做半套，安中路一段的側溝拓寬工程只開挖水溝蓋，既不拓寬也不挖深，怎能改善淹水，工程根本名不副實。對此，工務局解釋，當初顧問公司用水體計算僅需寬六十公分的側溝就能有效排水，但開挖之後發現寬達一百公分，的確是有疏失，因此局內後來決議維持原尺寸，僅加大入水孔面積和清除油汙及雜物等淤積。對於挖深拓寬的建議，工務局強調，側溝淨寬一百公分已相當大，接近箱涵寬度，至於挖深則要考慮洩水坡度，而該路段是區域排水的問題。

不過，水利局長彭紹博表示，淹水一部分原因是極端氣候，而該區域的排水系統正如拼圖一塊一塊完成。彭指出，由於地勢較平坦且低窪，因此暴雨都積在同安路和安中路口，但現在水利局有針對該區提出整治辦法，首先是在怡安路和安中路口建置抽水平台，將積水導引至海尾寮排出。另外，較小的同安路箱涵無法瞬間排除積水，因此市府正在爭取前瞻預算，在同安路的東側做另一條「箱涵式側溝」，輔助排水；最後就是海東橋的抽水機，讓排水不受嘉南大圳水位影響。