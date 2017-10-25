〈南部〉劃寧靜區 民眾大多表示贊同

2017-10-25

〔記者劉婉君、邱灝唐／台南報導〕台南市選定安平老街、赤崁樓、成功大學周邊五個區段劃設為「交通寧靜區」，禁鳴喇叭且速限三十公里，有民眾贊成，但也有人不以為然，認為速限三十公里根本不可能遵守。

「交通寧靜區」的告示牌從月初開始，就已高掛在南市率先推動的五大區段路口，不少民眾大力支持該政策，認為市府在發展觀光之餘，也該注意原有居民的生活品質。時常接送兒女的陳姓家長也說，成功大學靠近醫院的路段車流量大，尤其上下學時間更是相當壅塞，速限三十公里對學生比較安全。

對於這項政策，民眾大多表示贊同，不過也有人認為市府多此一舉，畢竟部分寧靜區的路段人車本來就多，尖峰時間根本無法開快；甚至也有市民不滿地說，這項規定的確能促進人車安全，可是速限三十公里實在太慢，搞不好又會大塞車，造成民怨，況且如果沒有取締措施，根本就是虛設。

除了行車規定之外，一名在安平經營包子店的李老闆認為，「行人也該納入規範」。

至於政策何時正式上路，交通局表示，預計在十一月就會開始實施，原則上是全天都適用，相關罰則依照「道路交通管理處罰條例」規範；但交通局也說，這項政策的本意並非處罰民眾，而是宣導在行經狹小路段時能夠減速慢行，確保人車安全。