〈南部〉交通寧靜區 5區段先上路

2017-10-25

禁鳴喇叭 速限三十公里

〔記者劉婉君／台南報導〕交通部長賀陳旦三月宣布將在六都推動「交通寧靜區」，南市已選定三城、五個區段先上路，本月初已經完成路口告示牌的設置，民眾進入交通寧靜區域內，必須遵守「禁鳴喇叭、速限三十公里」兩項規定。交通局表示，目前仍以勸導為主，目的在養成民眾的習慣，未來將再視成效擴及其他地區。

安平、赤崁、成功大學周邊為主

南市交通寧靜區以安平的熱蘭遮城、赤崁的普羅民遮城、成功大學的大學城「三城慢遊」為核心，主要在學校、醫院、大型社區周邊，並結合商業區，目前規劃的五個區段包括安平樹屋（古堡街部分路段）、安平老街（國勝路、中興街、效忠街、延平街、觀音街部分路段）、赤崁樓（新美街、赤嵌街、赤嵌東街、永福路部分路段）、國華街與正興街部分路段、成功大學（育樂街、大學路部分路段）為優先推動區域。

已完成各區域告示牌設置

交通局綜合規劃科長莊惠忠表示，交通部三月公布後，交通局即於六、七月與地方里長會勘並召開說明會，於八、九月時規劃出五個推動的區域，十月初已完成各區域的告示牌設置，並依照內政部營建署相關規定，採最高速限三十公里的低速管制。

莊惠忠說，交通寧靜區實施的時間為全天廿四小時，五個區段都是屬於人潮較多的地方，推動初期已請警方配合加強勸導，只要大家速度都不快，慢慢就能養成習慣。實施的成效會在明年交通部道安考評時提出檢討。

不過，雖然交通寧靜區的告示牌自月初就已經高掛在五個區段的路口，但仍有許多民眾不知道。莊惠忠指出，交通局已向交通部爭取到經費，結合府城動漫人物「小滿」代言拍攝短片，同時也推出按讚拍照上傳好禮抽抽樂的活動，就是要讓更多民眾認識交通寧靜區。