〈南部〉全台首輛 雙節電動巴士試行

2017-10-25

即日起免費搭乘 可載120人

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台第一輛雙節式低地板電動巴士，昨天起至十月三十一日在高雄中華幹線試上路，免費搭乘。至於未來高雄市是否正式引進？交通局表示需進一步評估。

長18公尺 以時速69公里行駛

這輛雙節式低地板電動巴士，由台灣的力歐新能源公司打造，採用鈦酸鋰電池，長十八公尺、寬二．四八公尺、高三．三五公尺，可乘載人數一二○人（座位三十二人、其餘站位）。

這輛巴士最高時速九十五公里，在市區維持約時速六十九公里行駛，目前在哈瑪星設有充電站，每次充電時間只要十分鐘，可行駛九十至一百公里。

高雄市交通局長陳勁甫昨早親自搭乘體驗，他認為十分平穩舒適，沒污染也沒噪音，未來幾天將免費提供給高雄市民體驗，同時測試雙節巴士正式引進高雄的可行性及民眾接受度。

交通局表示，昨起至十月三十一日，雙節式電動巴士每天上午十點、下午三點，從成功路「輕軌夢時代站」公車站發車，直行中華路至美明路、明誠路後返程，並於中華路沿線部分公車站停靠，歡迎民眾免費體驗搭乘。

陳勁甫指出，台中的BRT是使用雙節燃油巴士，這輛車則是雙節式低地板電動巴士，是全台首度亮相，目前仍是「試」車牌，駕駛須有聯結車駕照。

陳勁甫說，如果未來高雄市確定引進，將行駛中華幹線、民族幹線等儘量不用轉彎的主幹道。

力歐新能源公司表示，這輛車的迴轉半徑只有十二公尺，其實與一般公車的迴轉半徑差不多，但搭載人數卻多了一倍。