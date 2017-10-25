〈南部〉《輔導衛生自主管理》台東小型食品加工廠 29家通過評鑑

2017-10-25

〔記者王秀亭／台東報導〕為讓台東特色產品更安全衛生，台東縣衛生局首度舉辦小型加工食品產業衛生自主管理輔導，有台東地區農會食品加工廠、聖果蜜多公司、義思義式廚房等二十九家業者通過一百多項評核，副縣長陳金虎表示，台東特產從源頭做好把關，民眾可以吃得更安心。

陳金虎指出，台東縣以觀光發展為重點，每年吸引數百萬觀光遊客前來，民眾對伴手禮的食品衛生相當講究及重視，除產品包裝行銷，食品加工業者的衛生管理工作更不容忽視，縣衛生局委託中華食品安全管制系統發展協會，組織輔導團隊，對業者進行實地輔導及協助業者落實衛生自主管理。

衛生局食品藥物檢驗科表示，全縣登記為製造業有四百餘家，多數是員工人數僅一至四人的小規模食品加工業者，舉辦輔導計畫說明會時有七十八家業者參加，僅有三十五家錄取，經過兩次實地輔導及一次評鑑，最終有二十九家通過評鑑。

食藥檢科長林郁文指出，由於縣內多數是四人以下的小規模食品加工業，家庭式工廠規模不大，硬體設備、環境衛生難以改善或達到標準的困難度高，尤其是肉、豆製品加工業的食品衛生管理屬高風險類別，更須小心謹慎，有部分業者因而放棄或未通過，參加輔導的業者在輔導前的分數多數不及格，輔導及評鑑後，最終產品檢驗合格率達一百％。

通過評鑑的聖果蜜多公司產品經理翁際然表示，工廠是有機加工認證的工廠，但在製程或環境衛生上仍有盲點，透過輔導有助重新檢視流程，讓整體環境更符衛生要求；義思義式廚房負責人陳金惠則認為，輔導團隊以大工廠標準看待小型食品加工廠，要求嚴格，也讓業者們更具食品安全衛生觀念，在現有環境下，以較省錢的方式做最好的改善，對業者及消費者都是保障。