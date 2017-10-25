〈南部〉8.6萬公頃劃農地 屏縣府喊不公

2017-10-25

縣長指示各局處彙整意見力爭

〔記者侯承旭／屏東報導〕「全國國土計畫草案」出爐，屏東將有八．六萬公頃土地劃為農地，使用更趨嚴格，縣長潘孟安指示各局處彙整意見，以捍衛縣民福祉。

實施四十餘年的「區域計畫法」將由「國土計畫法」取代，內政部營建署近日完成「全國國土計畫草案」，預計明年五月公告實施，今天於台南市召開草案公聽會。

全縣平地10萬公頃 農地劃去8成

營建署的草案將屏東縣八．六萬公頃劃為農地，面積居全國第二，其中管制最嚴格的第一種農地就佔了八萬公頃，嚴格限制農業使用優先。

屏東縣四十餘年來平地多劃為農牧用地，導致工商投資與交通建設因此受挫，潘孟安日前通令各局處下載「全國國土計畫草案」，將窒礙難行之處彙整，要求地政處於今天的公聽會上據理力爭。

地政處︰與現況不符 影響深遠

地政處長李吉弘指出，屏東縣的平地約十萬公頃，營建署一口氣劃了八．六萬公頃農地，多數都是私有土地，到底根據為何？事實上，農委會的調查數據都與屏東的現況不盡相符，這種作法將影響廣大的縣民權益。

李吉弘表示，未來農地的使用趨於嚴格，相關權利義務卻不清楚，也沒有輔導或回饋機制。

官員質疑，新北市的農地也才劃了六千公頃，為何屏東要劃八．六萬公頃，「以目前的農業技術，屏東只需六．二萬公頃農地就可確保糧食安全」。

此外，東港林邊沿海被劃為地層下陷區，未來只能做低密度的「合法使用」，現有水產養殖也可能受衝擊。

「全國國土計畫」明年公告實施後，縣市政府接下來須完成「縣市國土計畫」及土地分區圖。李吉弘強調，相關作業影響屏東發展深遠，未來還有很多困難需克服。