〈台北都會〉週末像死城 商業會喊放寬一例一休

2017-10-25

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市商業會昨於國軍英雄館舉辦「第七十一屆商人節慶祝大會」，除表揚優良商號與從業人員外，商業會理事長王應傑也藉機向中央喊話，現在整體的經濟狀況不是很好，一例一休規定應該要適度放寬，讓有需要的勞工可以加班賺錢，因為加班對勞工好、對老闆好、對這個社會也好，否則的話最近一年多來，週末兩天感覺台北市除了商圈景點以外的地方都像死城一樣，尤其碰到下雨天的時候更淒涼，呼籲行政院長賴清德盡快就一例一休修法，放寬加班規定，給予中小企業更大的休息彈性，因為台北市週末已像死城一樣，不該再放任經濟蕭條。

台北市商業會指出，過去一段時間以來，台北市商業界深受一例一休亂象所困擾，原本就面臨人力缺口的零售、餐飲、交通運輸等許多不同行業，進一步受到過份僵化條文的束縛與限制，嚴重破壞勞資雙方的信任，增加中小企業經營的成本與壓力，期待賴清德儘速落實「將勞基法一例一休修訂列為優先法案」的承諾，認真傾聽來自企業界的心聲。

王應傑建議，一例一休的調整方向，應該給予中小企業更大的工時彈性，並簡化休息日加班費計算，休息日加班時數核實計算，讓願意加班拚經濟的勞工可以增加收入。此外，「不得連續上班七天」這項規定，應開放特定行業，於特定時間可以彈性鬆綁，例如：百貨公司週年慶期間或快遞物流業於中秋或春節前等人力較容易吃緊的時間。