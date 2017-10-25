〈台北都會〉同旅館多次掃到毒 柯嗆拔分局長

2017-10-25

開毒趴旅館說不知 柯：當我白癡

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨下午主持公安督導會報，面對觀傳局、警察局報告，中山區一家違規營業、兩家涉毒趴旅館，經過北市府及警方密集臨檢、聯合稽查及搜索，如今已拉下鐵門歇業，但柯充滿懷疑說「都不曉得真的假的」；旅館稱不知吸毒，「除非你認為市長智商不到七十」，柯揚言，如果同一地點出過好幾次問題，「我一定把分局長拔掉！」

警察局針對民國一○三年至一○六年六月間查獲毒品案前六高之旅館業者，中山區三家、北投區、內湖區、南港區各一 家。北投、內湖區兩家汽車旅館今年已歇業；中山區三家旅館每週強力臨檢、聯合稽查、裁罰，Ａ旅館未經許可營業，Ｂ、Ｃ旅館則查獲毒品，經密集臨檢及搜索，三家旅館均拉下鐵門規避派出所員警臨檢，未能實際查知是否仍營業中。

拉下鐵門說歇業 柯：真的假的

但柯文哲說，鐵門拉下來，是否在營業，你都不曉得真的假的？社會一定有黑暗面，但不能讓他們大搖大擺，太囂張了 ，如果抓到好幾次，這就是有問題！柯還指，開汽車到汽車旅館內吸毒，哪有辦法，但同一地點出過好幾次問題，「我一定把分局長拔掉！這個先講好，太明顯這個真的不行。」

稍後觀傳局補充說明，曾於九、十月深夜臨檢共稽查六次，並對Ａ旅館裁罰卅萬元、Ｃ旅館罰十萬元，也會配合市警局稽查，如今旅館櫃台表示已沒有營業項目，後續會配合相關單位加強查察。

未料，柯文哲答腔，九月九日警方持搜索票，旅館搜出十六名嫌犯在七個房間開毒品派對，旅館說不知道，「你當我是白癡是不是，這就太明顯了，這樣子的旅館就應該要殲滅、關掉，要合理，不要睜眼說瞎話。」柯重述要建立常識可以治理的國家，「除非你認為市長智商不到七十」，不要太過分；他知道社會有黑暗面，但分局長說不知道 ，難道就認了嗎？