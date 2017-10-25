〈台北都會〉「環保兩用袋」亮相 雙北通用還要喬

2017-10-25

元旦起禁賣購物用塑膠袋

〔記者周彥妤、何玉華／綜合報導〕明年元旦起，台北市超商、超市及量販店，不可銷售購物用塑膠袋，只能販售兼具購物用塑膠袋與專用垃圾袋功用的「環保兩用袋」。「環保兩用袋」昨正式亮相，尺寸有三公升（小）、六公升（中）及十四公升（大），單價分別為一元、二元及五元，北市環境保護局預估北市每年可減少二千萬個塑膠袋。

至於雙北垃圾袋未來能否通用，環保局長劉銘龍說，只要新北市願意收台北市的，北市也會秉持對等互惠辦理。劉說，新北市曾提出，在兩市地理交界的賣場，放置兩市的環保兩用袋，北市向業者徵詢意見，業者則希望透過行政協商，北市也向環保署請示，盼能出面協調促成，給予民眾生活便利。

新北市環保局發言人孫忠偉表示，新北市在民國一○二年十二月就率先推出「環保兩用袋」，民眾反應良好，樂見台北市跟進推動；且為配合環保署政策，今年五月開始推動「不塑之客計畫」，已在大賣場實施「停售購物用塑膠袋」，搭配鼓勵民眾「自備購物袋」、「借用reBAG」或「購買環保兩用袋」等措施，十月一日起，超市及便利超商也跟進推動；業者反映零客訴。對台北市提出雙北兩用袋流通的意見，新北市也表示樂觀其成，期待環保署的協商。

環保局資源循環科長崔浩志指出，北市一○二年開始推動「環保二次袋」，由於法令未強制規定，迄今僅銷售五六○萬個，推廣成效有限。一○六年八月十五日，環保局配合環保署擴大限塑政策，公告自一○七年元旦起，北市量販店、超級市場及連鎖便利商店業者不可再販售購物用塑膠袋，只能販售「環保兩用袋」。

環保局表示，環保兩用袋尺寸有三公升（小）、六公升（中）及十四公升（大），單價分別為一元、二元及五元。

估可年減2千萬個塑膠袋

環保局長劉銘龍表示，每年北市超商、超市及量販店使用購物用塑膠袋，數量大概達二千五百萬，明年環保兩用袋正式上路後，估計會有八成取代率，因而每年可減少二千萬個塑膠袋。

劉銘龍呼籲，民眾購物優先自備環保袋，若忘了帶可選用家樂福、愛買推出的押金環保袋；若仍須買塑膠袋，買可當專用垃圾袋使用的環保兩用袋，共同力行購物減塑三部曲。