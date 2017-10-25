〈台北都會〉任內108人涉貪被訴 朱立倫：自我檢討

2017-10-25

市府駁高階簡任為2人

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員何博文昨天在市政總質詢時指出，新北市政府在朱立倫主政六年多來，共有一○八名官員因貪瀆被起訴，其中七十五名是薦任以上的中高階主管。市長朱立倫強調，貪瀆行為是零容忍，除了遺憾，也會檢討，希望能做到零貪瀆。市府晚間以新聞稿說明，涉案的高階簡任公務員是兩人，絕無所謂高官涉嫌貪瀆嚴重的情形。

議員批朱說「勿枉勿縱」是空話

何博文引用日前國民黨主席吳敦義接受媒體訪問時，自豪地表示，他擔任公職期間，沒有一位部屬因案被偵辦或被起訴；但朱立倫就任新北市長六年多來，共有一○八名官員因貪瀆而遭到起訴，其中七十五名是薦任以上的中高階主管，朱立倫自己說的「勿枉勿縱」聽起來像空話。

朱立倫答詢時強調，貪瀆行為零容忍，無論是基層員警、校長、老師或公務員，都是以最嚴格、一致的標準，除了外部調查，也有內部舉發；他對同仁涉及貪瀆感到遺憾，但也深自檢討，希望能在零容忍標準下，做到零貪瀆的狀態。

根據新北市議會民進黨團提供的資料，一○八名被起訴的官員以教育局兩案共四十二人最多，其中四十一人是營養午餐弊案；其次是警察局的十八案、卅三人，警察局被起訴的案件數最多，政風處補充解釋，九成是由警察局主動移送。