〈台北都會〉永和秀朗青宅月租最低7500元 民怨太貴了

2017-10-25

城鄉發展局：比附近租屋便宜

〔記者賴筱桐／新北報導〕全國第一處與派出所共構的永和秀朗青年社會住宅近期完工，將招租二十八戶，一房一廳最少十三坪，優先戶（弱勢）月租金最低七千五百元，一般戶九千兩百元起跳，有民眾抱怨太貴。城鄉發展局解釋，一般戶低於市價八折，平均每坪約七百多元，比附近每坪近一千元的租屋行情便宜。

一至四樓為派出所 共28戶出租

城鄉發展局局長柳宏典表示，永和秀朗青年社會住宅是全國第一處與派出所共構的社會住宅，原有老舊建物拆除，改建為地下兩層、地上九層大樓，其中一至四樓為派出所，五至九樓是青年社會住宅，全棟納入無障礙通用化設計。

永和秀朗青年社會住宅將招租二十八戶，包括優先戶九戶、一般戶十九戶，房型為十三至十七坪、一房一廳格局共二十四戶，優先戶每月七千五百元至九千八百元，一般戶為九千兩百元至一萬兩千元；另二十六至二十九坪、兩房一廳的格局有四戶，僅提供優先戶申請，每月一萬五千元。所有房型皆配有基本家具，包括廚具、冷氣、熱水器、衣櫃及床架等，最快明年三月入住。

市府指過橋就至公館 交通便利

有民眾認為一般戶九千兩百元起跳的租金太貴，不符合社會住宅條件。城鄉局住宅發展科科長鄭健志解釋，永和秀朗社會住宅基地位於福和橋旁，近捷運永安市場站及頂溪站，過橋就到台北市公館商圈，交通便利，經調查，附近兩年內的新成屋租金每坪近一千元，秀朗社會宅平均每坪七○七元，已比中和秀峰青年住宅每坪八百元便宜，且坪數較大，所以總價相對較高。

十一月六日起至二十日開放申請，表單可至區公所免費索取或至城鄉局官網下載，在區公所或市府大樓一樓服務櫃檯辦理，或郵寄申辦，送件先後順序不影響審查結果。

鄭健志表示，全市已出租的社會住宅共一千一百五十五戶，包括台北縣時期的專案住宅以及三處ＢＯＴ社會住宅，目前有中和區三十戶空屋辦理第二次招租，三峽北大二十三戶選屋中，永和秀朗二十八戶招租中。

  • 圖為房間，附衣櫃、床架等家具。（城鄉發展局提供）

    圖為房間，附衣櫃、床架等家具。（城鄉發展局提供）

  • 全國第一處與派出所共構的永和秀朗青年社會住宅將於十一月六日至十一月二十日開放申請，一房一廳優先戶月租金七千五百元起。（城鄉發展局提供）

    全國第一處與派出所共構的永和秀朗青年社會住宅將於十一月六日至十一月二十日開放申請，一房一廳優先戶月租金七千五百元起。（城鄉發展局提供）