〈台北都會〉永和秀朗青宅月租最低7500元 民怨太貴了

2017-10-25

城鄉發展局：比附近租屋便宜

〔記者賴筱桐／新北報導〕全國第一處與派出所共構的永和秀朗青年社會住宅近期完工，將招租二十八戶，一房一廳最少十三坪，優先戶（弱勢）月租金最低七千五百元，一般戶九千兩百元起跳，有民眾抱怨太貴。城鄉發展局解釋，一般戶低於市價八折，平均每坪約七百多元，比附近每坪近一千元的租屋行情便宜。

一至四樓為派出所 共28戶出租

城鄉發展局局長柳宏典表示，永和秀朗青年社會住宅是全國第一處與派出所共構的社會住宅，原有老舊建物拆除，改建為地下兩層、地上九層大樓，其中一至四樓為派出所，五至九樓是青年社會住宅，全棟納入無障礙通用化設計。

永和秀朗青年社會住宅將招租二十八戶，包括優先戶九戶、一般戶十九戶，房型為十三至十七坪、一房一廳格局共二十四戶，優先戶每月七千五百元至九千八百元，一般戶為九千兩百元至一萬兩千元；另二十六至二十九坪、兩房一廳的格局有四戶，僅提供優先戶申請，每月一萬五千元。所有房型皆配有基本家具，包括廚具、冷氣、熱水器、衣櫃及床架等，最快明年三月入住。

市府指過橋就至公館 交通便利

有民眾認為一般戶九千兩百元起跳的租金太貴，不符合社會住宅條件。城鄉局住宅發展科科長鄭健志解釋，永和秀朗社會住宅基地位於福和橋旁，近捷運永安市場站及頂溪站，過橋就到台北市公館商圈，交通便利，經調查，附近兩年內的新成屋租金每坪近一千元，秀朗社會宅平均每坪七○七元，已比中和秀峰青年住宅每坪八百元便宜，且坪數較大，所以總價相對較高。

十一月六日起至二十日開放申請，表單可至區公所免費索取或至城鄉局官網下載，在區公所或市府大樓一樓服務櫃檯辦理，或郵寄申辦，送件先後順序不影響審查結果。

鄭健志表示，全市已出租的社會住宅共一千一百五十五戶，包括台北縣時期的專案住宅以及三處ＢＯＴ社會住宅，目前有中和區三十戶空屋辦理第二次招租，三峽北大二十三戶選屋中，永和秀朗二十八戶招租中。