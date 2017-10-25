〈台北都會〉閒置校長宿舍變身 北投失智症互助家庭啟用

2017-10-25

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第四所互助家庭處所「北投哇哈哈失智症互助家庭」昨正式啟用，做為第一個由社區組織委辦的失智症服務場所，盼結合鄰近的社區與校園，給予失智者與家屬各種管道的扶持。台北市長柯文哲致詞時也說，透過多元的互動關係，可以讓台北市失智者的照顧更精進。

坐落於北投區復興四路的北投哇哈哈失智症互助家庭，靠近榮總、振興、關渡等醫院，由復興高中校長宿舍改建，命名「哇哈哈」則是期盼提供互助空間，讓失智者與家屬每天都能開心，排解患病以來的憂愁。

柯文哲昨到場揭牌，除參觀重整的房舍外，也體驗搓湯圓與長輩一同享用。柯致詞稱，這個地方他半年前來看過，以前是復興高中校長的宿舍，但已經閒置很多年，內部凌亂不堪，現在整修完畢後，整個建築煥然一新，而且才花三百多萬元。

柯文哲也說，這是台北市第四個失智症互助家庭，前面三個在士林、中正與中山區，主要是建立一個基地，讓失智者家屬有一個互相照顧的地方，一個照顧一個很累，但五個照顧五個，透過互相扶持、精神上互相支持，會比較好過。

社會局則介紹，北投哇哈哈互助家庭設置有互助農場可以種菜養花、有環場步道可以運動散步，還有互助大院可參與社區活動，讓有愛心的學生、志工和周邊醫院的醫療中心給予支持，也可讓失智者家屬互相幫忙減輕壓力。

社會局表示，北投哇哈哈互助家庭的服務時間為每週一至週五的上午十時至下午四時，至少可提供社區十組失智症家庭穩定使用，服務採預約制，以一季為一期，服務對象限制設籍台北市，須經醫師診斷，確診為輕、中度失智症患者及家屬，且失智症者須有行動能力並可接受團體生活，家屬還得全程陪同並接受訓練課程。