〈台北都會〉北市社大學分費上限取消 上課恐變貴

2017-10-25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市十二所社區大學開辦課程多元，收費經濟實惠，是許多民眾學習首選，學員逾七萬名。台北市政會議昨通過「台北市社區大學收退費標準」修正案，現行規範每學分費上限一千元將予以放寬，若社大有意聘請名師或開辦較專業課程，學分費須調整，得報請教育局審核通過，學分費未來不設限改由教育局把關，但有學員擔憂學費調漲，社大強調，大多仍維持現行學費的收費，不會刻意調漲。

北市教育局在十二個行政區的學校據點設立社區大學，並委外經營，課程總數高達五○五八堂，種類豐富，每學期報名費兩百元，每一學分費上限一千元，平均每門課程三學分、學分費三千元，而坊間才藝班動輒數千、上萬元，社大相對低廉。

北市府昨召開市政會議，教育局報告「台北市社區大學收退費標準」第一條及第五條文修正案，針對第五條所訂「以十八小時為一學分，每一學分一千元為上限」收費基準放寬做討論，會議通過該修正案。

漲價須送審 最快年底上路

教育局科長穆慧儀說，此修正案讓規範增加彈性，若社大開辦課程聘請有名氣或優質講師，講師鐘點費勢必提高，因此學分費給予調整的空間，但調整費用須報請教育局審核，依社大提出課程計畫與收支明細進行審查，該修正案最快兩個月完成公告，年底或明年初上路實施。

教育局統計，去年社大學員數多達七萬六千餘人。上語文課程一年多的黃小姐表示，如果是外面補習班，學費可能要好幾萬元，若學分費調漲幅度幾百元，尚可接受。身為家庭主婦的學員陳小姐說，調整之後沒設定上限，害怕課程都會漲價，荷包又要縮水。

社大：特殊課程才會調整

北市社大聯合會理事長、松山社區大學校長蔡素貞表示，社大主軸是要讓每個人上得起，因此學分費低廉，十五、六年未漲價。但柯市長上任推動儲備老闆學校課程，這些課程須外聘業界，社大講師鐘點費僅八百元，不易請到好的師資，因此希望特殊課程或配合政策開辦的課程，學分費能有彈性調整的空間，因此不會全面調整學費。