〈台北都會〉捷 運三鶯線包商農地蓋倉庫 榮工：確有疏失

2017-10-25

〔記者張安蕎／新北報導〕捷運三鶯線統包團隊「榮工工程股份有限公司」，在三峽一塊三千平方公尺（九○七．五坪）大的農地上鋪設水泥、蓋設倉庫，作為捷運加工區，因不符農業使用，遭地政局開罰十二萬元，但仍未停止使用，市議員李婉鈺痛批，「三鶯線工程帶頭違法」，質疑市府包庇財團。

市府捷運局表示，廠商已申請農地臨時使用，在核准前材料須移置他處。

榮工公司三鶯線捷運施工處副處長洪永章則說，依照程序，「我們的確有疏失」。

地政局編定管制科長黎志偉說，榮工受裁罰後已提出合法化申請，後續若未通過審核，將依法另為處分。

議員批榮工先斬後奏

李婉鈺說，榮工先違法使用農地，再申請合法文件，根本是先斬後奏，她接獲民眾檢舉，九月一日已要求恢復為農地使用，未料榮工未改善，持續將材料運入農地，民眾甚至拍到榮工私抽地下水，竊取國家資源。

捷運局要求材料移他處

捷運局總工程司凌建勳表示，榮工公司與私有地主租下該農地，未告知捷運局，但因捷運屬重大建設，市府知悉後已於九月十一日協助榮工依「非都市土地使用管制規則」申請農業用地臨時使用，目前交通部審查中，並請統包團隊在申請核准前，將材料移置其他處所。

凌建勳說，三鶯線全線地下水位高，抽取地下水是為了確保施工安全，此工法亦經水利局同意，捷運工程依法施工，絕無包庇特定廠商之情事。