〈台北都會〉幼兒補助不及3都 朱立倫：財力有困難

市長：公幼明年再增80班
〔記者何玉華／新北報導〕公立幼兒園名額難求，新北市議員李坤城昨天在市政總質詢時指出，公幼中籤率僅三成，相對台北市、桃園市、台中市對三至四歲幼兒的照顧，新北市的補助是零，市長朱立倫表示，福利補貼也是一種方式，但新北市考量長遠的發展，努力增加公托、公幼，明年度的預算會大幅度增加公幼的預算，估計再增八十班、兩千五百個名額。
議員希望向3都看齊
新北市議會民進黨團昨天由黨團書記長鍾宏仁、市議員李坤城、廖筱清、周雅玲、鄭宇恩、何博文、林銘仁等人，就新北市政府的青年政策提出質詢，尤其是近年桃園、台中急起直追的托育政策。李坤城說，新北市公托受惠人數約三千多人，市府今年推出公私合作聯盟，預算約一億元，受惠的人數快速增加五千多人，希望能比照桃園、台中再放寬。
朱立倫表示，若再放寬補助，以新北市的財力有困難，且有一個合作聯盟的管理機制會比全部都給要好一點。
李坤城繼續追問，對三至四歲幼兒就讀幼兒園的補助是零，且公幼中籤率約三成多，希望比照公私托育合作聯盟的方式，讓更多家長受惠。
朱立倫說，新北市的托育政策贏過台南、高雄，雖輸給台中、桃園、台北，但投入的資源遠勝各都，考量長遠的發展，努力增加公托、公幼才是方向。
朱立倫強調，除了率先開辦公托，這幾年增設的公幼班級數也較多，累計已增加一萬五千個公幼名額，且明年度會大幅度增加公幼預算，估計再增八十班、兩千五百個名額。
此外，何博文指出，市府提供的捷運青年住宅租金補貼為德不卒，限制單身或結婚兩年內的新婚對象申請，變相鼓勵同居不婚，建議取消結婚兩年的限制或延長時間；朱立倫表示，申請條件及名額會再檢討，城鄉發展局長柳宏典表示，明年會調整。