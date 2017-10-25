〈北部〉處理有機雜糧 花蓮首設農產代工站

2017-10-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣歷經三年時間，設立首座有機農產品物流中心暨代工站，可就近處理縣內黃豆、花生等有機雜糧，並提供農友農特產品的烘乾、研磨、調製、包裝、儲存、銷售等技術，預估每年處理一百五十公噸有機雜糧，產銷額將達二千多萬元。

農委會近年力推雜糧在地生產，供應國人食用、減少進口量，花蓮縣有機耕作面積逾一千三百公頃，雜糧、特作種植及產量日益增加，卻長期沒有大型有機雜糧、特作加工廠，導致農產均需送往西部加工，不僅耗時、耗力又增加運輸成本。

由花蓮市農會成立的有機農產品物流中心暨代工站，未來將處理全縣黃豆、花生等有機雜糧及特作農作物山苦瓜、薑黃、當歸的烘乾、研磨、調製、包裝、儲存、銷售等服務。

年處理量150公噸 兼可服務小農

花蓮市農會理事長陳保成說，有機農產品物流中心暨代工站預估每年可處理一百公頃，總計約一百五十公噸重的有機雜糧，產銷額能達二千六百萬元，另農產加工品的產銷額則約一千八百萬元，行銷通路主要遍及全台超市與有機商店。

他說，代工站還可服務「小面積耕作小農」，只要是家裡生產有機雜糧、有機特作，就能拿到花蓮市農會進行簡易加工及包裝，研磨機（磨粉機）一天約可磨百公斤量，包裝機則可日產萬包茶包。

花蓮市農會自民國七十二年設立碾米廠，是目前花蓮縣內唯一獲得農委會通過優良食品加工廠（CAS）認證的農會碾米廠，今年將原有廠房轉型另新增有機米加工、有機農產品物流中心暨代工站等功能，服務鳳林以北的有機農戶，並協助小農、有機農場代工農特產品。