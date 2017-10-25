〈北部〉2歲以下幼兒托育 宜縣擬推公共保母

2017-10-25

明年初建構 提高托育覆蓋率

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府提出「公共保母」概念，預計明年初建構公共保母系統，提供平價優質托育服務，並配合前瞻計畫，三年內蓋八所社區公共托育家園，提高全縣兩歲以下幼兒的托育覆蓋率。

宜蘭縣政府社會處統計，縣內兩歲以下人口數六千八百多人，目前提供的托育數一千零三十八人，托育覆蓋率十五．一二％；衛福部計畫八年內把全國托育覆蓋率提高到二十四％。

宜蘭縣公共托嬰中心有七所，可收托一百九十人，六所私托的收托人數一百三十二人，合格居家保母三百五十八人，收托人數七百一十六人，社會處長楊秀川說，父母自行照顧幼兒比率偏高原因，在於托育費用昂貴、合適的托育服務難尋，加上托育服務供不應求。

3年內設8所社區公共托育家園

社會處明年將在宜蘭縣地方稅務局一樓，設置宜蘭縣第一個社區公共托育家園，主打小型社區化服務、就近照顧模式，收托十二名幼兒，托育師生比三：七，收費比照公立托嬰中心，一個月八千元。

除了社區公共托育家園，社會處也計畫建構公共保母托育體系，公共保母不僅節省空間成本，托育時間相對彈性，並提高收托人數，透過政府補助，把價格控制在一個月八千元，同時設置監督機制，讓家長放心。

宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天在縣務會議中指示，宜縣幼兒家庭內照顧模式占近九十％，距離「你生我養」目標，還有一大段路要走，想提高生育率，尚有很大改善空間，如何讓年輕人不用擔心小孩照顧問題安心工作，且生育後儘速重回職場貢獻所長，縣府相關局處應擬訂計畫推動辦理。