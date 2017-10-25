〈北部〉竹市客家文化節 11-4起16場展演

2017-10-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅與客委會副主委范佐銘昨天共同為新竹市第三屆客家文化節揭開序幕，從十一月四日開始在關新公園、內湖夜市、明湖公園及北大公園，每個週末都有好吃、好玩又好看的十六場藝文展演，還有新竹好客美食大賞，呈現濃濃客家風情及藝文饗宴，邀請市民來享受秋季好「客」時光。

林智堅說，新竹市客家人口超過十三萬、佔總人口三成，他任內成立客家事務科，也規劃打造關東客家主題市場，要讓這座「客家會館」也成為客家圖書館，結合週遭客庄景點，打造在地客家文化推廣中心。近日與桃竹苗縣市共同合作製播「台三愛玩客」節目，就是要讓大家認識新竹市、認識客家。

范佐銘說，今年文化節邀請到很多客家優秀的戲劇、舞蹈表演團體演出，也前進校園推動兒童童謠活動，顯示竹市重視客語向下扎根的工作。目前客委會正推動客家基本法修正，希望未來在新竹市東區、香山區等客家重點文化發展區，能以客家話作為通行語之一，讓中央、地方共同為客語傳承一起打拚。

文化局表示，竹市客家文化節一個月的活動有客家流行音樂、戲曲、舞蹈等不同主題，十一月四日起到十一月廿五日，邀請金曲團隊黃子軒樂團、新竹交響管樂團、傳統戲曲文和傳奇戲劇團、紅瓦民俗舞蹈團、極至體能舞蹈團等知名客家表演團體在關新公園、明湖公園、內湖夜市及北大公園演出十六場次。

此外，也有「集點賞客藝」趣味集點，民眾在各場次服務台領取集點卡，只要收集兩個章即可兌換貴賓好禮並參與抽獎，獎項包含iPad、腳踏車、拍立得等好禮。