〈北部〉掃把桿插香爐 苑裡鎮代：會受報應

2017-10-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕實在太扯！苗栗縣苑裡鎮山柑里的溪底福德祠，遭人惡意用掃把插在天公爐上，居民不僅傻眼，也大為光火，批評破壞行徑「大不敬」、「天公伯和土地公都會生氣」！選區鎮民代表林俊廷搖頭直說，在福德祠亂來「會受報應」。

金紙也被點燃亂丟 幸未釀災

苑裡鎮張姓鎮民前晚八點多到溪底福德祠，一進去就被眼前景象愣住了，祠內天公爐裡竟插著一根掃把桿子，且祠內備妥、供民眾上香祈福用的成捆金紙，也被拆開點燃，隨意亂丟，祠內散布燃燒殆盡的餘灰，及尚未燃燒完畢的金紙殘屑，所幸土地公保佑，才未釀成火災。

張姓鎮民還說，福德祠牆壁上也有明顯遭硬物敲打痕跡，造成磁磚破損。他感嘆，土地公是地方的守護神，溪底福德祠也是透過眾人善心，一筆筆募款才重建完成，沒想到居然會遭破壞。

當地居民也痛批，「簡直是太歲頭上動土」，沒想到居然有人膽敢在土地公的地盤撒野，認為此種行徑一定會受到神明懲罰。事發後，福德祠主委趕緊將現場復原，以示對神明的敬重與信仰。

通霄警疑青少年或醉漢所為

轄區苗栗縣通霄警分局社苓派出所表示，發現人並未報案，經警方查訪，當地只有一處民宅有監視器，可惜已經故障，尚未掌握任何對象，研判可能是不肖青少年聚集或醉漢滋事。