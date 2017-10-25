〈北部〉花彩節楊梅花區 裝置藝術進駐

2017-10-25

〔記者李容萍／楊梅報導〕桃園花彩節規劃楊梅、蘆竹、中壢、大溪四大主場區及龍潭、平鎮、圓光寺三個副場區，廿八日將率先登場的楊梅花區，大面積的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、紅黃菊白的百日草等，已陸續綻放，成為夢幻般的漸層花海，藝術家們也進駐進行裝置藝術造景，增添花田間的藝術與豐富度。

楊梅區長姚敦明表示，楊梅場區邀請在地藝術家張嘉麟製作竹編「凝生花」，作品展現奇境中綻放的多肉森林，開出絢爛花朵，凝聚了生命的張力；另一個裝置藝術品「迎賓奉茶」，出自楊梅在地設計師黃郁婷的巧手，結合竹編老師戴阿爐的竹編桌椅，充分展現客家特色風情；另有盆偶藝術家陳威光以楊梅酪農特色為主題，設計出「楊梅NEW起來」等作品，各式展品絢麗亮眼，預期將成為遊客打卡亮點。

交通規劃方面，農業局長郭承泉說，楊梅場區設在楊湖路三段、上湖派出所對面的農地，活動期間民眾可搭乘樂活公車L612、新竹客運5607至上湖派出所下車，或搭乘樂活公車L615至莊厝站下車，都可抵達會場。

活動期間，楊湖路二段除了會場出入口，其餘均開放雙側路邊停車，上湖一路開放單側停車，期間四個週休假日，另提供每小時一班次、每日八班次的免費接駁車，往返富岡火車站與會場。