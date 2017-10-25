〈北部〉解決大溪假日塞車 擬建崎頂高架橋

2017-10-25

公路總局進行最後評估

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決大溪每逢假日塞車問題，市長鄭文燦昨天在市議會備詢時表示，目前規劃多個方案，分別是國道三號增設八德第二交流道、興建崎頂高架橋、台六十六線快速道路延伸至國道三號銜接崁津大橋及三元一街拓寬案，其中崎頂為台三線、台四線共線路段，是進出大溪的瓶頸，興建高架橋的費用達廿三．七億元，公路總局已完成調查報告，目前正在進行最後評估。

市議員陳治文昨天就大溪假日塞車的老問題提出質詢，呼籲將三元一街拓寬，提供從武嶺橋到國三大溪交流道的便捷替代道路。

市府工務局長黃治峯表示，三元一街為武嶺橋到大溪交流道的捷徑，車流量不少，由於沿途都是山坡地，拓寬不易，工務局已擇定部分瓶頸路段進行拓寬，希望能改善三元一街假日塞車情形。

市府交通局副局長張新福表示，崎頂高架橋規劃的起點在埔頂轉運站（員林路、埔頂路口）及介壽路（慈光街口），在崎頂共線處會合後，往下走到崎腳又分成兩條路線，分別在武嶺橋、大溪橋結束高架段，完工後可改善大溪聯外交通瓶頸，車輛更可直接引導到大溪橋頭停車場，也可提升埔頂轉運站功能。

全長約2.2公里 總經費23.7億

崎頂高架橋規劃全長約二．二公里，預估總經費為廿三．七億元，其中土地徵收、拆遷補償七．五億元，工程費約十六．二億元。

張新福說，八德第二交流道規劃由國道三號興建引道到八德區豐德路，市府明年將編列預算進行可行性研究，明年底提送交通部審議，待行政院核定後，才會由交通部國道新建工程局進行綜合規劃、環評等程序；而台六十六線快速道路延伸至國道三號並銜接崁津大橋案，由於經過地區多為都市計畫外農業區，目前還未決定路線，也將編列預算進行評估。