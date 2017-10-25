〈北部〉今年增22位 全市人瑞達209人

2017-10-25

最高齡楊梅區羅徐阿妹 110歲

〔記者李容萍／桃園報導〕重陽節前夕，市府社會局統計，桃園市六十五歲以上人口有廿三萬一三六六人、佔人口比率達十．六二％，今年新增廿二名人瑞、總數達二○九人，其中，男性人瑞九十六人、女人瑞一一三人，十三個行政區中，以中壢區四十四人居冠，桃園區卅九人次多，八德區、平鎮區各以廿人居第三，最高齡的是楊梅區的一一○歲羅徐阿妹。

104歲李訓朝、101歲李訓周 是兄弟檔

大溪區長黃睿松昨天帶著總統府、衛生福利部、市府致贈的敬老狀、金鎖片、金戒指、重陽禮金二萬元、蛋糕、金如意琉璃等敬老禮品，向區內人瑞祝賀，並討教長壽秘訣。其中分別住在興和里、福仁里的一○四歲李訓朝和一○一歲李訓周，更是難得的人瑞兄弟檔，二人身體都仍硬朗，李訓周曾代表大溪到總統府打百斤陀螺；兄弟倆二年前還經常相約到大溪中正公園散步、話家常，家人也透露，兩人長壽的秘訣就是「作息正常、心情愉快、笑口常開、飲食清淡、不挑食」。

李訓周的家中牆面，貼滿他打陀螺帥氣模樣的照片，同住的長子李金郎說，父親年過七十後，才跟著在大溪區公所上班的孫女（舅舅為大溪一代陀螺王協會創辦人簡武雄）學打大陀螺，結果打出興趣，還經常四處表演，直到九十歲後體力較差才收手；而住在附近的李訓朝，身體比弟弟還硬朗，耳聰目明反應很快，被問到長壽的秘訣，還幽默回說：「也不知道為何，就長壽了。」

中壢區44位人瑞 人數最多

人瑞人數最多的中壢區，區長林香美今天起也將拜訪人瑞祝賀，其中，一○五歲的羅阿朋與九十四歲的妻子羅江阿森結婚逾七十年，羅阿朋一生務農，九十九歲時還能下田，晉升人瑞後，才因體力無法負荷而「收工」；談起羅阿朋的養生之道，家人笑說，也沒什麼特別秘訣，就是三餐正常、飲食清淡、睡眠充足、不挑食，且一家人都習慣吃自己種的蔬菜。