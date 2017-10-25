〈北部〉宜縣農舍農業設施比例 民進黨議會黨團促審查放寬

2017-10-25

依規定可達40% 民怨常被打回票

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣農地議題又爆爭議！民進黨宜蘭縣議會黨團向縣府反映，農地上的農舍加農業設施容許使用，依規定可達總面積的四十％，傳出地主提出申請，縣府常以合理性不足為由打回票，黨團要求放寬審查標準；縣府回應說，相關作業依法審查。

依據中央的農業用地興建農舍及申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法，農舍容許使用占農地面積的十％，曬穀場、堆肥舍、農路等農業設施容許使用面積三十％，換言之，一塊農地有四十％能合法申請填土使用。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召張秋明說，許多議員接獲陳情，直指地主申請設置曬穀場、堆肥舍、農路，縣府以合理性、必要性不足為由阻擋，造成申請案難以通過，即使過關，農業設施容許使用面積明明可占三十％，最後僅核准十％，引發不少民怨。

不過，無黨籍議員薛呈懿有不同看法，她認為，縣府的審查標準必須遵循中央法令規定，審核時不過度刁難，依現行標準審核，符合農地農用價值與原則，就不會有問題。

薛呈懿說，宜蘭縣農地問題，長年被綁在農舍或填土面積多寡爭議，縣內農業發展大受影響，縣府應該多制定對農民有益的政策，提升農業產值及經濟效益，才能真正幫助農民。

縣府：依個案審查 若要放寬得修法

縣府農業處長陳德星回應，依據中央法令規定，地主申請填土的格式，要註明需要性跟必要性，縣府依不同個案狀況與需求加以審查，絕對不會刁難，若要放寬標準，得修法解套，以免招致違背農地農用的疑慮，針對民進黨議會黨團的建言，農業處會進一步了解並加強溝通。