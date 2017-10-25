〈北部〉慈濟援建花蓮6校 啟用入新厝

2017-10-25

斥資近7億 教部補助教學設施

〔記者花孟璟／花蓮報導〕慈濟基金會斥資將近七億元，援建花蓮明義國小、玉里國中等六所中小學，年初校舍接近完工，還因慈濟基金會主管機關為衛生福利部，經費不能用於校舍內的教學設施，幾經爭取才獲教育部補助二千多萬元，昨天上午舉辦聯合啟用剪綵。

包括慈濟基金會副總林碧玉、教育部國民及學前教務署主任秘書林明輝、花蓮縣長傅崐萁，以及接受減災希望工程的六校校長等，上午在花蓮市國風國中參加聯合啟用典禮及揭幕，開心「入厝」。

慈濟基金會表示，國風國中、玉里國中、明義國小、佳民國小等四校，校舍超過四十年、耐震係數不足，需即刻重建；另外，化仁國中、中原國小缺乏大型集會場所，因此慈濟基金會出資將近七億元、並自行發包，一○四年中陸續動工。

另三民國中校舍工程 完成設計

慈濟基金會副總林碧玉說，校舍減災希望工程實際共有七所，花蓮還有玉里鎮三民國中工程已完成設計，因土地問題仍在等候最後程序，盼早日開工；此外，慈濟也在花蓮五十七所中小學整修老舊廁所。

林碧玉說，證嚴上人一句話「不能等到災難來了才救災」，且慈濟就在花蓮，因而投入花蓮減災工程；歷經十八個月工期，慈濟建築委員會開了十七次聯繫會議及三級品管，確保工程品質，當災難來時，學生可往安全的教室跑。

各校工程今年暑假陸續完工，各校師生並於九月開學遷進新教室上課。國風國中八年級生黃惠心說，新教室很明亮舒服、不會悶熱，很感謝慈濟提供這麼好的環境。

今年初因為慈濟基金會的主管機關是衛福部，經費僅能用於救災、減災工程，蓋好的新校舍只有黑板、照明燈、吊扇、弱電系統，以及走廊的飲水機、監視器，至於其他教學設備仍需教育單位想辦法。

花蓮縣府教育處表示，六所學校提出的總需求六千多萬元，教育部共補助二千一百七十三萬元，仍堪用的設備如投影機、課桌椅等都繼續使用，不堪使用才新購。

教育處舉例，國風國中地下室的視聽教室目前「空空如也」沒設施，針對各校設備還不足的部份，已申請花東發展基金，共提出五千零廿四萬餘元，預計年底前由國發會審查。