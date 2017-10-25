〈北部〉3場館恢復免費 苗縣府政策轉彎挨批

2017-10-25

收費後 參觀人數反減少

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣客家圓樓、英才書院、泰雅文物館等三大展館，從一○四年七月開始收費，原希望能增加縣庫收入，卻收到反效果，參觀人數減少，引起批評聲浪不斷。苗栗縣政府昨天表示，十一月起，三大場館恢復免費參觀，希望能夠「救觀光」；對此政策轉彎，有議員直批，縣府前後決策失當。

縣府秘書長陳斌山指出，中央政府最近大力推動觀光旅遊業減徵地價稅、房屋稅措施，縣府決定加碼，恢復三大場館免收費，希望能讓遊客回流。目前泰雅文物館、英才書院全票收費五十元，客家圓樓為三十元。

縣府計畫處坦言，場館收費後，門票收入的確不高，停止收費後，對營運影響不大，縣府仍會朝場館標租努力，以減輕縣府營運成本。

收費逆轉 議員：代表場館沒特色

根據縣府統計，去年英才書院總遊客數兩萬九千一百二十七人，收入近百萬元，但營運成本包括人士與維護費用超過三百萬元；泰雅文物館遊客人數四萬一千五百三十四人，收入約一○九萬元，支出二○七萬；客家圓樓遊客數十六萬一千九百二十一人，收入約五百五十萬元，支出五百萬元，是唯一收入超過成本的場館。

議員陳光軒指出，收費政策大逆轉顯示縣府決策失當，場館都花了不少公帑興建，收費後卻出現遊客人數銳減，「代表場館沒有特色」；這也是當今及未來主政者必須思考的課題─如何讓場館「活起來」。縣議員黃月娥曾批評，泰雅文物館收費後，遊客寥寥無幾，文物館旁攤商落得全數撤離。