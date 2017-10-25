〈北部〉新竹市長選舉 國民黨4人爭出頭

2017-10-25

〔記者洪美秀、蔡彰盛／竹市報導〕國民黨新竹市長選舉黨內前哨戰提前開打！市議員林耕仁昨天在香山成立參選市長的服務處，同黨市議員李國璋也在市區各重要路口掛出大型看板，訴求「驚蟄，國民黨一定重生」理念，捲土重來的前新竹市長許明財打出「泛藍大團結」，黨部主委呂學樟也成立粉絲專頁，主打「新竹人的ceo」。

當仁不讓 林耕仁主打反輕軌

林耕仁昨成立「新竹市長參選人林耕仁服務處」，多名同黨市議員及新民意問政聯盟的副議長許修睿、市議員許文棟、黃美慧、陳啟源都到場致意。林耕仁宣佈將從香山出發，強調此次是「當仁不讓、勇往直前」，前黨部主委張逸華擔任其總幹事，朱水雲擔任服務處主任。

林耕仁說，他將以參選市長為目標，對媒體詢問若黨中央協調不成，是否脫黨參選？林耕仁說，「我會勇往直前、讓黨中央看到我的努力」。

張逸華說，四年前黨中央曾派秘書長曾永權來新竹市要林耕仁以大局為重，不要參與黨內初選，當時他以黨意為重，三年過去了，這次林將「當仁不讓」，他說，再怎樣都應由林耕仁出馬，帶領新竹市在市長、市議員及里長三合一的選舉「紅不讓」。

林耕仁說，參選主軸是反對會債留子孫的輕軌政策，這是場「輕軌與反輕軌」的選戰，新竹市要進步，就不能債留子孫。

捲土重來 許明財：泛藍大團結

前新竹市長許明財早在數月前即成立服務處，且掛上「泛藍大團結」看板，平常也勤走婚喪場合，誓言捲土重來。

掛出看板 李國璋：爭取年輕人

最近才表態將參與市長選舉黨內提名的市議員李國璋，在各重要路口掛上大型看板，並以「驚蟄，國民黨一定重生」為口號，希望爭取年輕人的認同，不過，他曾強調，若最後未獲黨提名，不會脫黨參選。

強調經驗 呂學樟：新竹人的ceo

市黨部主委呂學樟最近則成立粉絲專頁，以「新竹人的ceo」為口號，強調經驗與實力最重要，並以新竹人的戰將爭取市民唯一支持。呂學樟先前曾表示，新竹市長選舉國民黨黨內提名會由黨中央採協調方式產生。

據悉，黨主席吳敦義上週曾私下到竹市，除拜訪重要人士，也對明年底市長選舉進行初步協商。黨內人士透露，黨員表態參選市長者眾，可能要到明年農曆春節前才定案。

民進黨新竹市黨部主委曾資程說，黨部與議會黨團全力作市長林智堅連任的後盾，他相信林智堅執政以來，市民普遍有感，最終必定會贏得市民的支持連任。