〈北部〉桃園北區體育園區用地 鄭文燦允不解編

2017-10-25

徵收費用太高 改以重劃取得用地

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃景熙昨天在議會質詢時，呼籲市府對公告解編的桃園體育園區用地重新檢討，並編列預算徵收，成為北區第一個體育園區；市長鄭文燦對此表示願意呼應民意，同意不解編，但徵收的費用高達三十多億元，市府無力負擔，未來會以重劃方式取得體育園區用地，地主可拿回一半的住宅區土地。

黃景熙表示，二○○四年、當時桃園縣長朱立倫為解決中山國小學生人數過多問題，決定新設國小，因當時的桃園市三所未徵收學校用地，每坪成本高達十幾萬元，縣府無法負擔，而以每坪三萬多元代價，跨桃園市到蘆竹鄉徵收農地做為龍安國小用地，但因用地面積不足，又跨區購買桃園市農地，還拋出利多，將學校旁的五．七八公頃農地編定為「體育場用地」。

南區三處體育園區 北區一座都沒有

但十多年來「體育場用地」遲未徵收，還被監察院糾正，為此，市府都發局公告解編將該土地回復為原來的農業使用分區，讓當地民眾覺得被政府騙了，在事後的公聽會中跳腳強烈反對。黃景熙說，更過分的是，當初編定桃園體育園區用地時，南區還沒有體育園區，如今南區擁有中壢、龍潭、楊梅三處體育園區，桃園市北區唯一的體育園區用地卻要解編，讓北區民眾情何以堪。

黃景熙說，市府已籌列十四．五億元預算徵收楊梅體育園區第一期土地，另編列十八．七一億元預算要設置多功能體育館；龍潭體育園區也完成第一階段棒壘球場設置，第二階段將進行三合一球場；中壢體育園區區段徵收計畫也進入最後階段。只有桃園體育園區用地不僅沒有徵收計畫，還面臨解編命運。

鄭文燦說，桃園體育園區當初土地公告現值為每平方公尺四千五百元，如今已近兩萬元，徵收金額暴增，市府無力負擔，既然民眾在公聽會提出異議，議會也質詢關切，市府因此決定以重劃方式取得用地。

佔地5.78公頃 重劃民眾可拿回5成土地

都市發展局代理局長盧維屏表示，會針對五．七八公頃土地進行重劃，屆時民眾可取回五成的住宅區土地，另五成土地則規劃為體育園區等相關用地。