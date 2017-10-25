〈中部〉連擲3聖筊 偷將軍爺賊認罪

2017-10-25

〔記者陳建志／台中報導〕大里區恒府三將軍祠供奉的恒姓、石姓、何姓三尊將軍神像，本月十一日遭人偷走，信徒心急如焚，霧峰警分局獲報鎖定一名魯姓男子涉案，前晚在霧峰街頭將他攔下，魯男否認涉案，警方帶他到將軍祠擲筊，「如果是我偷的就聖筊」，竟連擲三次聖筊，魯男才坦承為了「改運」偷走神像，帶警方找回三尊神像，信徒昨開心地把將軍爺請回廟中，對於將軍爺顯靈順利回家嘖嘖稱奇。

大里大衛橋旁的恒府三將軍祠，本月十一日傳出三尊將軍神像被偷，信徒向市議員張滄沂陳情並報案。霧峰分局偵查隊和大里分駐所員警調閱監視器發現，當天凌晨三點多，四十九歲的魯男連續兩次騎機車出入將軍祠，離開時，機車腳踏墊多了兩包東西，懷疑魯男涉有重嫌，但魯男居無定所，查緝不易。

警方前晚在霧峰街頭將魯男攔下，魯男起初否認犯案，員警要求魯男到將軍祠擲筊，沒想到連擲三次聖筊，魯男才坦承行竊，帶警方到國道三號霧峰交流道高架橋下方涵洞找到三尊將軍神像。

魯男表示，因想「改運」才會偷走三尊將軍爺神像，拿到他常棲身的涵洞祭拜，但行竊後內心不安，晚上常做惡夢，當場在警局內向三尊將軍爺神像下跪道歉，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

將軍祠信徒昨天開心地到警局，把將軍爺請回廟中，張滄沂和大元里長林乾正對警方辦案能力讚譽有加。