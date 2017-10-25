〈中部〉「烏日聚奎居」遲未修 議員催促

2017-10-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市近百年古蹟「烏日聚奎居」曾是熱門景點，但年久失修有倒塌危險，文化局計畫修復，去年用鐵皮圍籬圍起，市議員陳世凱表示，市府從一○二年流標至今都沒有進度，讓想參觀的民眾不得其門而入，要求儘速動工。

文化資產處長李智富表示，市府編列六千萬元修復經費，已完成規劃設計，但發包時流標四次，市府持續協調，詢問廠商不願投標原因，包括聚奎居在巷弄內，機具操作空間太小；其次屋頂上有大榕樹，文資處有意改造為樹屋，廠商認為不易施工，且所有權人不願屋內有大榕樹等，經協調，目前已重新檢討設計圖，將送審查會，通過後就可重新招標。

「聚奎居」約興建於一九二○年，位在烏日學田路，屬巴洛克式建築，過去因部落客介紹，成為中部地區熱門景點，遊客暴增。不過，由於聚奎居有近百年歷史，年久失修有倒塌危險，文化局為了安全及保護古蹟，去年起圍起鐵皮，禁止遊客進入。

陳世凱表示，「烏日聚奎居」會持續崩壞，修復成本只會愈來愈高，修復難度也會增加，光是用鐵皮圍起並不夠，市府應該更積極設法保存。

日前他前往「聚奎居」勘查時，遇到兩名慕名而來的日本遊客，不得其門而入，他拿出過去拍攝的照片給他們看，雖然語言不通，但仍能感受他們的讚嘆。

陳世凱要求市府，邀集修復工程單位進行商討，將意見納入招標規則，讓修復工程儘早進行。