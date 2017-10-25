〈中部〉中市生育申請補助 「到宅坐月子」漸夯

2017-10-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為提高生育率，市府提供生育津貼及到宅坐月子二擇一服務，龍井區一位林姓水電行老闆相隔七年喜獲第三胎，選擇到宅坐月子服務，可獲得最高八十小時、二萬元津貼，他認為比生育津貼補助划算；社會局表示，市民需求各有不同，目前到宅坐月子服務有增加趨勢，大約每廿五人中，就有一人選到宅坐月子。

最高可獲80小時、2萬元津貼

社會局為產婦提供生育津貼及到宅坐月子的服務，生育津貼為單胞胎一萬元、雙胞胎三萬元，三胞胎以上，每胞胎二萬元，也就是可領六萬元，「到宅坐月子」則提供八十小時坐月子服務，最高二萬元的津貼。

龍井戶所主任李翠月表示，林姓水電行老闆的太太日前產下第三胎，他們的第一胎在九十八年出生、第二胎九十九年，第一胎當時的台中縣沒有生育補助，第二胎在縣市合併後報戶口，獲得一萬元生育津貼，前二胎都在家中坐月子。

市府去年起多了「到宅坐月子」服務，林老闆發現，到宅坐月子可有最高八十小時服務、二萬元的津貼，為太太的第三胎選擇了「到宅坐月子」服務，覺得很滿意。

李翠月表示，龍井到宅坐月子服務申請有增加趨勢，去年申請者只有三％，今年已增至八％。

社會局表示，到宅坐月子服務是去年八月開辦，今年已有七百多人申請，明年預計可服務九百多人。

社會局統計，去年申請到宅坐月子服務有二一二人，請領生育津貼共一萬一千多人，每五十人有一人選擇申請到宅坐月子。 今年到九月為止，到宅坐月子服務補助七四五人，領生育津貼一萬七千多人，已增加到每廿五人有一人選擇到宅坐月子服務。

社會局表示，到宅坐月子服務將增加內涵，如很多新手媽媽都會有產後憂鬱症，將結合衛生局，提供心理諮商等。