〈中部〉玩石岡 3D彩繪市集、柑橘輕旅行招手

2017-10-25

〔記者歐素美／台中報導〕石岡好好玩！石岡區公所舉辦石岡騎跡及3D彩繪文創市集活動，將於廿八日開跑；石岡區農會配合新社花海，也與樂活旅宿聯盟及華府旅行社合作，推出「台中柑橘輕旅行」，帶領民眾到石岡採柑橘、新社採菇及遊新社花海等，飯店業者並配合設置朱自清知名散文「背影」看板，讓遊客入住時拍照，感受「橘子熟了」的滋味。

石岡區公所舉辦石岡騎跡及3D彩繪文創市集活動，從廿八日起，到十一月十九日，每週六、日下午兩點到五點，在石岡區公所對面的藝文廣場有表演、闖關及客家美食免費品嘗等活動；十一月廿五日起至十二月三日，每週六、日上午十點到下午五點，在九房3D彩繪村則有文創市集。

石岡區長高文生為讓東豐綠廊自行車道風華再現，請來彩繪好美里彩繪村的畫家曾進成，在東豐綠廊旁的九房里打造3D彩繪村，以童話世界為主角，彩繪傑克與魔豆、賣火柴的女孩及最新的拇指姑娘等圖案，還有全台最大的4D彩繪牆「綠野仙蹤」，讓遊客穿街走巷時有驚喜，歡迎民眾到石岡騎自行車、看彩繪、吃美食、逛市集。

另石岡區農會結合新社花海在十一月十一日到廿六日舉行，與樂活旅宿聯盟及華府旅行社合作，推出農村體驗套裝行程，滿六人即可成行，入住飯店還可享優惠，行程帶領民眾到新社體驗採菇、遊新社花海，至石農咖啡美食館享用養生風味餐，參訪歷史建築「石岡農會穀倉」，最後到果園採橘子，全程專人導覽。

樂活旅宿聯盟執行長楊欽榮表示，聯盟結合中科大飯店、中南海酒店、台中日光溫泉度假酒店、台中港酒店、成旅晶贊、福泰桔子、光之旅店、來來商旅、晶品大飯店、綠宿行旅等十家飯店業者，推廣農村體驗等深度旅遊，有效提升飯店業績一至兩成。