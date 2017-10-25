〈中部〉中台灣6大好湯 共推優惠邀客

2017-10-25

〔記者張菁雅／台中報導〕秋冬是泡湯季節，參山國家風景區管理處與市府觀光旅遊局共同主辦「中台灣湯饗」活動，將於十一月廿四日至廿六日在谷關溫泉區登場。今年首度結合泰安、大坑、谷關、烏日、東埔及北港溪等中台灣六大溫泉區，共同行銷，提供多元泡湯選擇。

中台灣湯饗 11月24日谷關登場

中台灣六大溫泉區，台中就佔三個，副市長張光瑤表示，泡湯好處多，一年四季都應該泡湯。

參山國家風景區管理處長吳主治說，泡好湯不分四季，冬天可以暖身、夏天則能健身，希望透過「中台灣湯饗」平台，整合中台灣六大好湯優惠資訊，讓民眾容易取得好康訊息，泡好湯、Ａ好康。

泰安、大坑、谷關、烏日、東埔及北港溪溫泉業者將提供泡湯及住宿優惠，並參與「中台灣泉攻略集章」活動，民眾只要在七個指定地點領取集章卡，集滿三個章，就可至谷關遊客中心兌換「原來幸福」壓縮毛巾，或至埔里遊客中心兌換日月潭明信片等限量紀念品。

結合台灣觀巴 推部落輕旅行

這次活動也和台灣觀光巴士結合，推動原民部落輕旅行，規劃「梨山幸福巴士二日遊」及「谷關放輕鬆︱溫泉水療、客家大宅一日遊」。十一月廿五至廿六日也提供谷關至松鶴免費接駁專車，由在地松鶴社區發展協會為遊客導覽解說。