〈中部〉民宿自用違建 南投縣府決鬆綁

2017-10-25

修正自治條例不列入審查範圍

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣政府最近修正「南投縣民宿輔導管理自治條例 」，將比照屏東縣將民宿基地範圍內的自用違建排除在民宿審查範圍，讓部份未能取得民宿登記證業者能「就地合法」，雖然縣府法制科認為可能牴觸中央訂定的「民宿管理辦法」，但日前仍在縣務會議通過，將送議會審議通過，並呈報交通部核備後實施。

南投縣現有七百多家合法民宿、近兩百家非法民宿，居全國第四位，由於「南投縣民宿輔導管理自治條例」第四條規定，民宿建築物基地內不得有其他違章住宿用建築物，縣府觀光處考量非法民宿中，不乏因建築基地範圍內有自用違建，受限法令才無法取得民宿登記證。

違建基地面積或樓層仍有限制

因此，縣府以保障業者合法工作權及促進觀光產業發展名義，修改該條例，在民宿審查時排除基地範圍內自用違建，讓違建回歸建築法規辦理，但對於基地範圍內有面積在一千五百平方公尺，或六樓層以上的大型自用違建仍不准申請民宿。

增列須檢附安全證明文件條文

另增列條文，規定基地範圍內的違建若有居住房間，應比照旅館業辦理建築物防火避難設施與設備安全檢查合格，及檢附相關技師簽證暨結構安全無虞證明文件，並於接待處標示核准經營客房位置與違建之相對位置。

縣府法制科則認為，「民宿管理辦法」第十三條第六款規定，申請經營民宿者應檢附建築物使用執照影本，或實施建築管理法前合法房屋證明文件。縣府自治條例自行將部份建築（不論合法建築與否）排除在審查範圍，恐有違此辦法，應維持現行規定。

縣府觀光處長王源鍾則表示，「民宿管理辦法」並未明文規定不能做此放寬，而屏東縣民宿審查範圍排除自用違建也行之多年，南投縣修正的民宿輔導管理自治條例，即是參酌「屏東縣民宿登記審查原則」辦理。