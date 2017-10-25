〈中部〉涂醒哲協助 女騎士媽媽感謝

2017-10-25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕具有醫師背景的嘉義市長涂醒哲上週五跑行程途中，行經林森東路與新生路口，見二十四歲蔡姓機車女騎士因車禍倒地不起，便下車查看騎士傷勢，事件曝光後引起網友議論，女騎士母親前天面對媒體詢問，特地錄一段影片表達女兒左腳骨折，經手術復位、縫合，現住院治療中，感謝市長、救護人員的協助。

蔡女的母親透過影片表示，感謝涂醒哲下車關心，也感謝救護人員搶救，讓女兒第一時間被送往嘉義基督教醫院急救，手術完成，在病房接受治療。

涂醒哲秘書林耿瑋說，上週五市長自文財殿趕往下個行程途中，見到蔡女受傷躺臥在地，當時救護車還未到，市長先請隨扈打消防局派救護車，此時嘉義縣救護車路過，也停車協助救傷患；他說，一年多來，市長下車關懷車禍傷者至少有三次，約一個月前，一名婦人在市長官邸前車禍受傷，市長也立即下車叫喚、安撫傷者，確定她意識清醒。

涂醒哲關懷車禍傷者一事在網路發酵，有網友酸說「作秀」、「這招賴神用過了」，但網友「Zack Ma」留言說，「我表哥就是前年泰國爆炸案的情侶的男方，當初表哥人在泰國加護病房，涂醒哲和王定宇剛好到泰國拜訪僑胞為選舉拉票，但他們竟然突然到醫院拜訪關心我表哥，當初完全沒有媒體公開此事，肯定不是作秀」，為涂平反。