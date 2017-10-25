〈中部〉涂醒哲協助 女騎士媽媽感謝

2017-10-25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕具有醫師背景的嘉義市長涂醒哲上週五跑行程途中，行經林森東路與新生路口，見二十四歲蔡姓機車女騎士因車禍倒地不起，便下車查看騎士傷勢，事件曝光後引起網友議論，女騎士母親前天面對媒體詢問，特地錄一段影片表達女兒左腳骨折，經手術復位、縫合，現住院治療中，感謝市長、救護人員的協助。

蔡女的母親透過影片表示，感謝涂醒哲下車關心，也感謝救護人員搶救，讓女兒第一時間被送往嘉義基督教醫院急救，手術完成，在病房接受治療。

涂醒哲秘書林耿瑋說，上週五市長自文財殿趕往下個行程途中，見到蔡女受傷躺臥在地，當時救護車還未到，市長先請隨扈打消防局派救護車，此時嘉義縣救護車路過，也停車協助救傷患；他說，一年多來，市長下車關懷車禍傷者至少有三次，約一個月前，一名婦人在市長官邸前車禍受傷，市長也立即下車叫喚、安撫傷者，確定她意識清醒。

涂醒哲關懷車禍傷者一事在網路發酵，有網友酸說「作秀」、「這招賴神用過了」，但網友「Zack Ma」留言說，「我表哥就是前年泰國爆炸案的情侶的男方，當初表哥人在泰國加護病房，涂醒哲和王定宇剛好到泰國拜訪僑胞為選舉拉票，但他們竟然突然到醫院拜訪關心我表哥，當初完全沒有媒體公開此事，肯定不是作秀」，為涂平反。

  • 蔡姓女傷者的母親近日錄影片感謝嘉義市長涂醒哲在車禍第一時間下車關心。（翻攝自「綠豆嘉義人」臉書社團）

    蔡姓女傷者的母親近日錄影片感謝嘉義市長涂醒哲在車禍第一時間下車關心。（翻攝自「綠豆嘉義人」臉書社團）