〈中部〉人瑞阿嬤放寬心 吃爌肉不忌口

2017-10-25

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕斗六市長謝淑亞昨天探視市內百歲人瑞，致贈三千元重陽禮金與祝福；五代同堂一○四歲的林蔡免喜歡吃爌肉，少吃水果，顛覆一般人養生印象，她說，歡喜寬心隨遇而安最重要。

斗六有十二位百歲人瑞，謝淑亞分別探視獻上祝福，蔡游月阿嬤臉上掛滿微笑，她說，家人煮什麼就吃什麼，青菜肉類都好，吃飽坐一下就去睡覺，起床到外面走走運動一下，沒什麼煩惱，身體就健康。

魏景宏阿公依然是耳聰目明、幽默風趣，他晚上都十一點多才睡覺，但早上四點半就起床在自己家三合院的前埕散步，他說，簡單寬心的過日子就很幸福，也是養生之道。

林蔡免阿嬤是斗六市第三年長的長輩，她告訴謝淑亞最喜歡吃爌肉，經常在門口與左鄰右舍閒聊，凡事自然而為，就可以很健康。

林清科阿公是非常隨和的老人家，孫媳婦說，阿公吃得很簡單，作息非常正常，子孫們照顧起來都很方便，也很愛跟他一起聊天。

謝淑亞表示，她發現長輩們長壽密訣就寬心、生活簡單、隨遇而安，他們共同的特色就是脾氣好、待人和善且願意與人分享，很值得大家學習。

醫院推出遠距離量血糖

另外，雲林縣人口老化嚴重，相關疾病也跟著增加，為了照顧偏遠地區銀髮族，北港媽祖醫院在沿海地區首推遠距離量血糖，透過簡單儀器檢測，便可記錄銀髮族血壓現況，未來將進一步以ＡＰＰ與銀髮族家人連繫。