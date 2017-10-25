〈中部〉老車文化季 骨董車載「老大人」兜風

2017-10-25

週六登場 招待65歲以上民眾

〔記者王善嬿／嘉市報導〕政府防制空氣污染，逐步汰換二行程機車，讓骨董車愛好者擔心，為爭取讓老車合法上路的權利，二十八、二十九日在嘉義市民族路、新生路口舊燈會場地，結合世界街舞冠軍「築夢者」舞團，舉辦第九屆「老車文化季」，免費提供六十五歲以上民眾搭乘骨董車遊市區兜風。

嘉市環保局長張志誠表示，嘉市目前並無全面禁行二行程機車計畫，但可預期對於二行程機車的臨檢、管制愈來愈嚴格，甚至劃設空氣品質淨區等，所以採提供補助等鼓勵方式，逐步汰換二行程機車，至於骨董車因數量少且涉及文化價值特性，會配合中央的政策執行。

立委蔡易餘辦公室副主任陳尚雍說，二行程骨董車是庶民文化的一部分，每輛骨董車都有溫馨感人的故事，有交通工具外的意義，不應該只用現代的環保法規去限制，蔡易餘將辦公聽會了解車友、民眾的需求。

活動策劃人邱翊筑表示，機車是許多人第一次擁有的交通工具，與骨董車一樣滿載使用者的故事跟回憶，但受環保法規限制，二行程機車恐無法上路，藉老車文化季讓民眾多認識老車文化，認同他們的訴求。

紀念台灣機車特技之父呂慶安

邱說，活動現場將展示有四十八年歷史的福斯露營車，一九五三年電影「羅馬假期」中的偉士牌機車，為紀念已故「台灣機車特技之父」呂慶安，在嘉義二二八紀念公園展覽中心展出老照片、機車跟文物。

今年活動加入街舞元素是另一亮點，「築夢者」舞團團長田晉瑜說，二十八日晚上七點將與台南舞團「OVER THE TOP」鬥舞爭霸，二十九日「舞祭」有二、三十個街舞團體參賽，免費入場。